Başkan Balcıoğlu, Ramazan'da Hatay'daki Depremzedeleri Unutmadı!

Silivri Belediyesi, Ramazan ayında Hatay’ın Kumlu, Samandağ ve Defne ilçelerindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere gıda ve hijyen paketleri hazırladı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi’nden hareket eden ve 500 haneye ulaşacak yardım aracını yolcu etti.

Başkan Balcıoğlu, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

“Bu mübarek Ramazan ayında Hatay’daki Kumlu, Samandağ ve Defne ilçelerimizde yaşayan depremzede hemşehrilerimizi unutmadık. Onların yaralarına bir nebze de olsa sarabilmek adına 500 tane hanemize gıda ve hijyen paketlerimizi ulaştırıyoruz. Çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek adına oyuncaklar gönderiyoruz ve en önemlisi bizim kendi ürettiğimiz Ayçiçek yağlarımızı da yardımlarımıza ekleyerek, Silivri’mizin vefasını, kardeşliğini ve dayanışma ruhunu taşıyoruz. Çünkü bizim kültürümüzde zorluklara karşı omuz omuza durmak, yoklukta kenetlenmek, birlik olup mücadele etmek vardır.”