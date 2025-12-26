Başkan Balcıoğlu, Regaip Kandili'nde Hemşehrileriyle Kandilleşti

Kandil Geleneği Silivri’de Yaşatıldı

Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili vesilesiyle hemşehrileriyle bir araya gelen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, vatandaşlarla kandilleşti. İlçe genelinde gerçekleştirilen buluşmalarda kandil simidi ikram eden Başkan Balcıoğlu, Silivrililerin kandil sevincine ortak oldu.

“Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun”

Regaip Kandili’nin manevi iklimine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili vesilesiyle hemşehrilerimizle kandilleştik, kandil simidimizi ikram ettik. Bu mübarek günün; başta Silivrili hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Regaip Kandilimiz mübarek olsun.”