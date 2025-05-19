Başkan Balcıoğlu, şampiyonluk kutlamalarına katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 25. kez şampiyon olan Galatasaray’ın galibiyetini, Silivri Sahili Atatürk Meydanı’nda, eşi Hayriye Sena Balcıoğlu ve çocukları Sarp Bora Balcıoğlu ve Berk Bora Balcıoğlu ile kutladı.

Sporun birleştirici gücüne inandığını söyleyen Başkan Balcıoğlu, “25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray’ı yürekten kutluyor; bu büyük başarının mimarları olan taraftarlarını, yöneticilerini, teknik heyetini ve sporcularını tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi. Avrupa kupalarında Türkiye adına mücadele edecek tüm temsilcilere başarılar dileyen Başkan Balcıoğlu, bu zaferin Galatasaray’a gönül veren milyonların inancının eseri olduğunu dile getirdi.