Başkan Balcıoğlu Sayalar Mahallesi'nde Hemşehrileriyle Buluştu

Sayalar’ın İhtiyaçları Masaya Yatırıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Sayalar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek mahalleye dair ihtiyaçları ve talepleri dinledi. Mahalle sakinleriyle samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, Balcıoğlu, göreve geldiği günden bu yana Silivri genelinde hayata geçirilen projeler, tamamlanan yatırımlar ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Balcıoğlu, mahalle sakinlerinden gelen taleplerin dikkate alınacağını vurgulayarak, "Birlikte hareket ederek ve dayanışmayı büyüterek Silivri’mizi her alanda daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız," dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Balcıoğlu, sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri için Sayalar Mahallesi Muhtarı Serkan Toyran başta olmak üzere tüm mahalle sakinlerine teşekkür etti.