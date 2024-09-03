Başkan Balcıoğlu: Şehrimizin Muhafızlığını Yapacak Olan Sizlersiniz

Başkan Balcıoğlu, nüfusun artması nedeniyle Zabıta ekiplerine daha fazla iş düştüğünü söyledi. Zor şartlarda görevini yerine getiren ekipleri takdir eden Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Nüfus farklılıklarıyla birlikte olan bu zor şartlarda çalışma azminizi kutluyorum. Yeni bir yapılaşmanın eşiğindeyiz. Silivri, İstanbul’un yanı başında olup 39 ilçeden farklı bir özelliğe sahiptir ve bu özelliği korumak zorundayız. Aslında şehrimizin muhafızlığını yapacak olan sizlersiniz. En büyük güç bu noktada sizlere düşüyor. Belediye hizmetleri de bir gazete çıkarmak gibidir. Bugün çıkartırsınız yarın yine aynı heyecanla aynı yenilikle hizmet etmek demektir. Bir sonraki günde de aynı motivasyonla sahada olmanız gerekmektedir. Zabıta demek şehirleşme demek düzen demektir. Mütevazı kadromuzla ve zor şartlarda bu görevi uyum içinde yerine getiren arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.”

Ayrıca, Silivri Zabıta ekiplerinden kurulan Silivri Arama Kurtarma Ekibi’nin afet anlarında da halkın yardımına koştuğunu ve bu çalışmaların teşkilatın kahramanlığını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Zabıta personelinin, insan haklarına saygılı, hukuk kurallarına bağlı ve kamu görevlisi olmanın bilinciyle hareket ettiğini belirten Başkan Balcıoğlu, Silivri Zabıta Teşkilatı’nın halkın sevgisinden aldığı güçle yüksek bir vazife bilinciyle çalışmalarını sürdüreceğine olan inancını dile getirdi.

Zabıta Teşkilatı’nın 198’inci kuruluş yıldönümünü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası’nı kutlayan Başkan Balcıoğlu, “Zabıta Teşkilatımızın 198’inci kuruluş yıldönümünü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası’nı kutluyor, tüm zabıta personelimize başarılar ve huzurlu bir çalışma yılı diliyorum. Polisimizle ve diğer emniyet güçlerimizle iş birliği içinde yürüttüğünüz çalışmalar takdire şayandır. Unutmayın, sizler Silivri’mizin vicdanı, güvenliği ve geleceğe olan inancımızın en büyük teminatısınız” diye konuştu.

Tozlu: Zabıta, Belediyemizin Sahadaki Yüzüdür

Zabıta Müdürü Tozlu, zabıtaların belediyeleri temsil ettiğini söyledi. Zabıtanın sadece düzeni sağlamakla kalmadığını aktaran Tozlu, halkın huzur ve güvenliğini de tesis ettiğini dile getirdi. Silivri halkının hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceklerine değinen Tozlu, “Biz, Başkanımızın muhafızlığını üstlendiği, ilçemizde yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden olanca gücümüzle Başkanımızla beraber yan yana, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Zabıta, belediyemizin sahadaki yüzüdür. Hatta bire bir temas halinde olan en önemli unsurlardan biridir. Bizler, vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırmak adına daima buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz” dedi.

Tozlu, Silivri halkının yararına çalışan Zabıta ekiplerine, desteğini esirgemeyen Başkan Bora Balcıoğlu’na teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından tören, toplu fotoğraf çekimleriyle sona erdi.