Başkan Balcıoğlu, Selimpaşa Emlak Konutları Sitesi'nde Atatürk Büstü ve Suat Arslan Kütüphanesi Açılışına Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa Emlak Konutları Sitesi'nde, site sakinlerinin dayanışmasıyla hayata geçirilen Atatürk Büstü ve Suat Arslan Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. Açılışta Başkan Balcıoğlu'nun yanı sıra Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Selimpaşa Mahalle Muhtarı Murat Kanbay ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Atatürk Büstü ve Suat Arslan Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. Projeye katkıda bulunan herkese teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, "Bu tür dayanışmalar, toplumsal birlikteliğimizin ve kültürel zenginliğimizin bir göstergesidir. Selimpaşa Emlak Konutları Sitesi sakinleri olarak, birlikte hareket etmenin ve ortak değerlerimizi yaşatmanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha kanıtladınız. Bu kütüphane, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceği için büyük bir kaynak olacaktır" şeklinde konuştu.

Ayrıca Atatürk Büstü hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Balcıoğlu, “Atatürk Büstü, bize her zaman ilerleme ve aydınlık bir gelecek için ilham verecek. Bugün burada, bu güzide eserin açılışında bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.