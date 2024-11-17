Başkan Balcıoğlu Selimpaşa Limanı'nda Balıkçılarla Bir Araya Geldi

Selimpaşa Limanı’nda balıkçılıkla ilgili sorunlar masaya yatırıldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Deniz Tuna, yönetim kurulu üyeleri ve bölgedeki balıkçılarla bir araya gelerek liman ve balıkçılıkla ilgili sorun, görüş ve önerileri dinledi.

Başkan Balcıoğlu, balıkçıların karşılaştıkları zorlukları tespit ettiklerini ve çözüm yollarını paylaştıklarını belirterek, Selimpaşa’daki balıkçılık faaliyetlerini daha ileri bir seviyeye taşıyacak düzenlemelerin en kısa sürede hayata geçirileceğini ifade etti.

Toplantıda, balıkçıların taleplerine yönelik somut adımlar atılacağı ve limandaki mevcut sorunların çözülmesi için iş birliği içerisinde çalışılacağı vurgulandı.