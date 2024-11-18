Başkan Balcıoğlu Selimpaşa Limanı'nda Balıkçılarla Bir Araya Geldi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Deniz Tuna, yönetim kurulu üyeleri ve Selimpaşa’nın balıkçılarıyla limanda bir araya geldi. Toplantıda, balıkçıların sorunları, talepleri ve çözüm önerileri ele alındı. Başkan Balcıoğlu, yerinde yaptığı incelemelerle balıkçıların ihtiyaçlarına çözüm üretmek için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Selimpaşa limanında balıkçılarla bir araya gelen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, limanın önemine vurgu yaparak, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Başkan Balcıoğlu, “Selimpaşa, Silivri’mizin önemli bir balıkçılık merkezi. Burada faaliyet gösteren balıkçılarımızın emeklerine büyük değer veriyoruz. Bugün onların görüşlerini dinleyerek, limanımızdaki sorunları yerinde tespit ettik” dedi.

Başkan Balcıoğlu, balıkçıların limandaki altyapı ve tesislerle ilgili taleplerini dinleyerek, ilgili sorunların çözümüne yönelik iş birliği içinde çalışacaklarını kaydetti. Başkan Balcıoğlu, “Ortak akıl ve iş birliğiyle Silivri’mizi her anlamda daha güçlü bir noktaya taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından, Başkan Balcıoğlu, balıkçılık sektörüne olan desteklerini sürdüreceklerini ve Selimpaşa limanının daha verimli hale gelmesi için atılacak adımların yakından takipçisi olacaklarını belirtti.