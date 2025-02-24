Başkan Balcıoğlu, Selimpaşaspor'un Şampiyonluk Gecesine Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşaspor’un düzenlediği Şampiyonluk Gecesine katıldı. Başkan Bora Balcıoğlu yaptığı konuşmada, Selimpaşaspor’un ilçeyi gururlandıran başarısına vurgulayarak, Silivri Belediyesi'nin spora ve gençlere verdiği desteğin artarak devam edeceğini belirtti.

İlçedeki her spor branşına destek vereceklerini belirten Başkan Balcıoğlu,“Azimleri ve kararlılıklarıyla şampiyon olan Selimpaşaspor’un değerli sporcularını, teknik ekibini ve yönetimini kutluyorum. Spor, sadece bir oyun değil; disiplin, birlik ve beraberlik demektir. İlçemizde sporun her branşına destek olmaya, gençlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

