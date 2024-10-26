Başkan Balcıoğlu, Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar Programına Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Halk Tv’de yayınlanan Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programına konuk oldu. Yayının gerçekleştiği Kalepark hakkında konuşan Başkan Balcıoğlu, Kaleiçi’nin tarihinin Bizans’a dayandığını kaydetti.

Başkan Balcıoğlu, Orhan Gazi ve Bizans Prensesi Theodora Hatun’un Kalepark ’ta evlendiğini söyledi. Kalepark Sosyal Tesisleri’nde hala nikah törenlerinin gerçekleştiğini ifade eden Başkan Balcıoğlu, Silivri’nin tarihini korumaya gayret ettiklerini belirtti.

“Silivri bir huzur adası”

Silivri’nin bir huzur adası niteliğinde olduğunu söyleyen Başkan Balcıoğlu, Silivri’de güvenlik sorunlarının yaşanmadığını ve yaz aylarında nüfusunun 1 milyona ulaştığını açıkladı.

Silivri Sahili’nin İstanbul’un en temiz denizlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, aynı zamanda ilçenin Balkanlardan gelen birçok kültürü barındırdığını ifade etti.

Yayında Nazım Hikmet’i de anan Başkan Balcıoğlu, Nazım Hikmet’in Erkin adlı gemide görülen donanma davasının Silivri açıklarında yaşandığını hatırlattı. Donanma davasının anısına Nazım Hikmet’in 111’inci doğum gününde, 15 Ocak 2013 tarihinde Silivrili heykeltraş Kemal Tufan tarafından “Nazım Hikmet Ran” heykeli yapıldığını söyledi. Nazım Hikmet’in “Seni düşünmek güzel şey” şiirini okuyan Başkan Balcıoğlu, duygu dolu anlar yaşadı.

Lavantasıyla, yoğurduyla, oyunlarıyla Silivri…

Programda lavanta, yoğurt ve sebze meyve stantları yer aldı. Serhan Asker ile stantları gezip tanıtımını yapan Başkan Balcıoğlu, ürünlerin tamamen kendi üretimleri olduğunu ve Silivri Tarımsal Üretim Merkezi tarafından hazırlandığını belirtti.

Stant tanıtımlarının yanı sıra Silivri yoğurdunun öneminden bahsedildi. Coğrafi işaretli olan yoğurdun Silivri’nin Tuzla merasında yetişen hayvanların sütü ile yapıldığı, sabah sağılan sütün akşamı mayalandığı ve sürekli taze olduğu kaydedildi. Fabrikasyon yem kullanılmadan, doğada otlayan hayvanların sütlerinden elde edilen yoğurtlar çocuklara ikram edildi.

Stant tanıtımın ardından, Silivri Halk Oyunları Ekibi Silivri’ye özgü oyunlarını sundu. Başkan Balcıoğlu, İstanbul’un 39 ilçesinden sadece Silivri’nin kendine özgü Halk Oyunları Ekibi’nin olduğunu ve uluslararası ödüller aldığını ifade etti.

Silivri’deki yönetim anlayışından söz eden Başkan Balcıoğlu, “Ben yola çıkarken rozetimi çıkardım” dedi. Yerel yönetimler olarak üstlerine çok iş düştüğünü, çocukları düşünmek zorunda olduklarını, çocukların ihtiyaçlarını annelerinden önce düşünmeleri gerektiğini belirten Başkan Balcıoğlu, “Çocuklarımız kim tutarsa onların elinde kalıyor, bunu hep söylüyorum. Bu yüzden çocukların elinden iyilikle güzellikle tutmaya çalışıyoruz. Çocukların eğitimine önem veriyoruz, onlar için daha çok çalışıyoruz” diye konuştu.

Programın bir diğer konuğu olan Ataol Behramoğlu, Silivri’nin hep cezaevi ile anıldığını fakat Silivri’nin eşsiz güzelliklerinin farkında olunmadığı belirtti.