Başkan Balcıoğlu Şerife Baldöktü MTAL'i Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okul müdürü İrfan Şenkal, değerli öğretmenler ve kıymetli öğrencilerle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Balcıoğlu, Silivri Belediyesi olarak eğitime verdikleri önemi bir kez daha dile getirdi.

Başkan Balcıoğlu, "Eğitim başta olmak üzere her alanda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sıcak karşılamaları, hoş sohbetleri, ilgi ve alakaları için Şerife Baldöktü MTAL Müdürü İrfan Şenkal ve beraberindeki değerli öğretmenlerimize, aynı zamanda kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Balcıoğlu, eğitim ve gençlerin geleceğine yönelik projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.