Başkan Balcıoğlu, Sevim Avni Çoğal İlkokulu'nda kermese katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Sevim Avni Çoğal İlkokulu’nda düzenlenen kermese katılım sağladı. Öğrencilerle bir araya gelip onlarla sohbet eden Başkan Balcıoğlu, “Birinci dönemin ilk kermesi olma özelliği taşıyan bu güzel etkinlikte, velilerimizin el emeğiyle hazırladıkları birbirinden lezzetli ürünleri tattık, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bir araya geldik. Eğitime destek olmanın yanı sıra dayanışma ve paylaşma kültürünü pekiştiren bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm velilerimize, öğretmenlerimize ve okul yönetimimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.