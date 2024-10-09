Başkan Balcıoğlu, Sıcak Yuvam Sergisi'ni Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Yuvam İstanbul Bakım Merkezi tarafından Oğuz Aral Sergi Salonu'nda düzenlenen Sıcak Yuvam Sergisi'ni ziyaret etti. Sergide, 18 yaş ve üstü ruhsal ve zihinsel engelli bireyler tarafından yapılan karma el işi, ahşap boyama ve tuval çalışmaları yer aldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Sıcak Yuvam Sergisi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde sergideki çalışmaları inceleyen Başkan Balcıoğlu, emeği geçen tüm sanatçılara teşekkürlerini iletti. Tüm Silivrilileri sergiye davet eden Başkan Balcıoğlu, sanatın önemine vurgu yaparak, "Silivri'de sanata, sanatçıya saygımız ve sevgimiz sonsuz. Sanatçılarımızın her konuda her zaman yanındayız. Destek oluyoruz, olmaya devam edeceğiz" dedi.