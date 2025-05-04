Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğrayan Özgür Özel’e destek verdi. Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kabul etmediklerini ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Şiddetin her türlüsünü reddediyoruz. Biz, her zaman sağduyunun, barışın ve hukuk düzeninin yanında durduk. Bugün de aynı yerdeyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Özel’e geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Balcıoğlu, “Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu saldırının sadece bireye değil; memleketin huzuruna yapıldığını bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.

