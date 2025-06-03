Başkan Balcıoğlu, Silivri Anadolu Lisesi Mezuniyet Törenine Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Anadolu Lisesi'nin düzenlediği mezuniyet törenine katıldı. Törene, Başkan Balcıoğlu'nun yanısıra, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler yoğun katılım gösterdi.

Silivri Anadolu Lisesi'nin 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, okul bahçesinde gerçekleştirilen anlamlı bir törenle kutlandı. Törene katılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, mezun olan öğrencileri tek tek tebrik ederek üniversite yolculuklarında başarılar diledi.

Başkan Balcıoğlu mezuniyetin ardından yaptığı açıklamada “Mezun olan tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyor, üniversite yolculuklarında başarılar diliyorum. Bu sürece emek veren kıymetli öğretmenlerimize ve her daim destek olan değerli ailelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Nazik davetleri için Okul Müdürü Ahmet Aksünger’e ve okul yönetimine ayrıca teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, eğitimin her aşamasında gençlerin yanında olduklarını belirtti.