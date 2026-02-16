- Haberler
- Genel
- Başkan Balcıoğlu, Silivri Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği'nin sezon kapanış yemeğine katıldı
Başkan Balcıoğlu, Silivri Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği'nin sezon kapanış yemeğine katıldı
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği'nin 2025-2026 sezonu kapanış yemeğinde vatandaşlarla buluştu.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği’nin sezon kapanış yemeğine katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Balcıoğlu, “Doğaya ve atıcılık sporuna gönül vermiş hemşehrilerimizle sohbet ettik, sezon değerlendirmelerini dinledik. Nazik ev sahipliği için Dernek Başkanı Onurhan Kula’ya ve tüm dernek üyelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.