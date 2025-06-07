Başkan Balcıoğlu, Silivri Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanında Vatandaşlarla Bayramlaştı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Silivri Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı’nı ziyaret etti. Vatandaşlarla bayramlaşan Balcıoğlu, üreticilerle bir araya gelerek alandaki temizlik, hijyen ve yürütülen diğer çalışmaları inceledi.

Başkan Balcıoğlu, “Kurban Bayramı, dayanışma ve paylaşmanın simgesidir. Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini huzur içinde yerine getirdiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Hemşerilerimizin bayramlarını kutladık, onların sevincine ortak olduk. Nice bayramlara sağlık ve huzurla erişmeyi temenni ediyorum ” ifadelerini kullandı.