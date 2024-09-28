Başkan Balcıoğlu Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nı Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ahilik Haftası vesilesiyle Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Misafirperverlikleri için Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SİBESO) Başkanı Nuray Koçer ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, Ahilik kültürünün esnaflık için öneminden söz etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Ahilik kültürünün, esnaflık geleneğinin merkezinde olduğunu dile getiren Başkan Balcıoğlu, bu değerlerin toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini vurguladı. Esnafların, Silivri ekonomisindeki öneminden söz eden Başkan Balcıoğlu, "Esnaflarımızın katkılarıyla Silivri’miz her geçen gün daha da güçleniyor. Ahilik, sadece iş hayatında değil, sosyal hayatta da bir dayanışma ruhunu temsil eder. Bu değerleri yaşatan tüm esnafımıza minnettarız" şeklinde konuştu. SİBESO Başkanı Nuray Koçer ve yönetim kuruluna teşekkürlerini ileten Başkan Balcıoğlu, Silivri Belediyesi’nin esnaf ve sanatkarlara destek vermeye devam edeceğini aktardı.