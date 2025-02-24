Başkan Balcıoğlu, Silivri Çarşısında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri çarşısında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların istek ve önerilerini dinledi.

Başkan Balcıoğlu, Silivri Çarşısında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri çarşısında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların istek ve önerilerini dinledi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri çarşısında esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Balcıoğlu, “Silivri’mizde günlerdir kar yağıyor. Bugün bu güneşli havayı değerlendiren vatandaşlarımızla bir araya geldim. Esnaflarımızı da ziyaret ederek onların taleplerini dinledim. Silivri’mizi hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız” dedi.
 

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb