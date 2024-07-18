Başkan Balcıoğlu, Silivri Cemevi'nde Lokma Dağıtımına Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcoğlu, Silivri Cemevi'nde düzenlenen oruç açma lokma dağıtımına katıldı. Etkinlik, toplumsal dayanışma ve birlik ruhunun pekiştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Başkan Balcıoğlu, Silivri Cemevi'nde Lokma Dağıtımına Katıldı
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Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Cemevi’ne giden Başkan Balcoğlu, lokma dağıtımının ardından "Silivri Cemevi’nde oruç açma lokmamızı paylaştık. Yas-ı Matem’de niyet eden tüm canlarımızın lokmaları Hakk katında kabul olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun" dedi.

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