Başkan Balcıoğlu Silivri Cemevi'ni Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi iş birliğiyle eksiklikleri giderilen Silivri Cemevi’ni ziyaret etti. Cemevi’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Balcıoğlu, düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Silivri'deki alevi vatandaşların daha modern ve işlevsel bir ibadethaneye sahip olacağını belirtti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, eksikleri giderilen Silivri Cemevi’ni ziyaret ederek düzenlemeler hakkında bilgi aldı. Projenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle hayata geçirildiğinin altını çizen Başkan Balcıoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na bu kıymetli destekleri için teşekkür ediyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daim olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.