Başkan Balcıoğlu, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam'ı Makamında Ağırladı

Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nu ziyaret etti. Kurumlar arası iş birliğinin önemini bir defa daha vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Değerli Başsavcımız Orhan Sağlam'a nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederim. Bu tür ziyaretler, kurumlar arasındaki iş birliğini ve dayanışmayı güçlendirmek adına büyük önem taşıyor. Silivri'mizin huzuru ve güvenliği için her zaman birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcı Orhan Sağlam, Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'na misafirperverliği ve samimi karşılama için teşekkür etti. Silivri için, Silivri’nin güven ve huzuru için durmadan çalıştıklarını ve çalışacaklarının altını çizen Sağlam, iki kurum arasındaki iş birliğinin süreceğin açıkladı.

