Başkan Balcıoğlu: Silivri daha da temiz bir bayram sabahına uyanacak

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, arife gününden bayramın birinci gününe kadar temizlik seferberliği ilan edildiğini söyledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ile sahada buluşan Başkan Balcıoğlu, “İlçemiz genelinde adeta bir temizlik seferberliği ilan edeceğiz. Camilerimizi yıkayacak, ana yollarımızı süpürüp tertemiz hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar bayram sabahına temiz bir Silivri’de uyansın diye gece boyu çalışacaklarını aktaran Başkan Balcıoğlu, “Hemşehrilerimiz bayram sabahına daha da temiz bir Silivri’de uyanabilsin diye, gece saat 12’de çöp kamyonlarımızı yola çıkaracak ve sabaha kadar ilçemizin dört bir yanında çalışacağız. Silivri, daha da temiz bir bayram sabahına uyanacak” ifadelerine yer verdi.

Bayramda da öz veriyle çalışan personellere teşekkürlerini ileten Başkan Balcıoğlu, “Silivri’mizde bayram birlikte güzel” diyerek personellerin nezdinde tüm vatandaşların bayramını kutladı.