Başkan Balcıoğlu, Silivri'de Samsunluların Coşkulu Piknik Buluşmasına Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Samsunlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği piknik etkinliğine katıldı.

Başkan Balcıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada Silivri'de yaşayan Samsunlu hemşehrilerine ve Başkan Bilhan Ahçıoğlu'na gösterdikleri ilgi, alaka ve sıcak karşılamaları için yürekten teşekkür etti. Ayrıca, Silivri'de 81 ilden gelen hemşehrilerle oluşturulan kültür mozaiğinin önemine vurgu yaparak, "Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Piknik boyunca çeşitli oyunlar ve aktivitelerle keyifli vakit geçiren katılımcılar, Silivri'nin zengin kültürel dokusunu bir kez daha pekiştirdi. Etkinlikte, yöresel yemekler ve müzik eşliğinde, katılımcılar hem eğlendi hem de kaynaşma fırsatı buldu.