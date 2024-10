Başkan Balcıoğlu, Silivri Esnafının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

TAKİP ET

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle esnafları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan cumhuriyeti ilelebet koruyup yücelteceklerini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, ilk günkü inanç ve azimle Türkiye için, İstanbul için, Silivri için çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyeti’ni yüceltmek ve kalkındırmak için her bireyin görev ve sorumlulukları olduğunu hatırlatan Başkan Balcıoğlu, “Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlarken, Atatürk’ün bizlere bıraktığı mirasın bilinciyle ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için çalışıyoruz. Ülkemizin kalkınması ve Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması için her vatandaşın üstüne düşen görev ve sorumluluklar var. Biz belediye olarak görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek için durmadan çalışıyoruz. Esnafımızın da her zaman yanındayız ve bu özel günü birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.