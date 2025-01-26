Başkan Balcıoğlu, Silivri Halkbank E5 Şubesi Yöneticilerini Makamında Ağırladı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Halkbank E5 Şubesi Yöneticisi Ramazan Altınkaya ve Müşteri İlişkiler Yetkilisi Ezgi Arslan’ı makamında ağırladı. Başkan Balcıoğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı Altınkaya ve Arslan’a teşekkürlerini sundu.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Halkbank E5 Şubesi Yöneticisi Ramazan Altınkaya ve Müşteri İlişkiler Yetkilisi Ezgi Arslan’ı makamında misafir etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı Altınkaya ve Arslan’a teşekkürlerini sunan Başkan Balcıoğlu, “Silivri’mizin gelişimi için her alanda iş birliği yapmaya devam ediyoruz. Halkbank gibi güçlü bir kurumun yöneticilerini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Ramazan Altınkaya ve Ezgi Arslan’a teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.