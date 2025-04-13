Başkan Balcıoğlu: 'Silivri Halkı Kibirli Dile, Halkı Dışlayan Anlayışa Artık Yeter Dedi'

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, görev süresinin birinci yılı dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, 31 Mart 2024 seçimlerinin halkın net bir mesajı olduğunu belirterek, önceki döneme ve kamuoyunda gündeme getirilen borç tartışmalarına sert sözlerle yanıt verdi.

“SİLİVRİ HALKI BU DİLİ REDDETTİ”

“Bundan tam bir yıl önce Silivri halkı, sandıkta net bir mesaj verdi: Kibirli dile, üstten bakan yönetime, halkı ‘sosyal deney’ malzemesi gören anlayışa rekor bir oy farkıyla ‘Artık yeter!’ dedi. Görüyoruz ki, hâlâ neden kaybettiklerini anlayamayanlar var. Kabullenemedikleri her gerçeği çarpıtarak, algı oyunlarıyla kendilerini aklamaya çalışıyorlar.”

“GRAFİKLERLE BAŞARI HİKÂYESİ YAZMAYA ÇALIŞIYORLAR”

“Görev sürelerinin ilk yılı bina boyamakla, iki senesi pandemiyle geçtiği için hiçbir iş yapmadan bütçe artısı vermekle övünenler; 2023 yılına ait borç/bütçe oranı grafikleriyle bir ‘başarı hikâyesi’ uydurmaya çabalıyor. Oysa o oranların ardında, seçim üzeri algı ve şov için başlatılmış, yarım yamalak bırakılmış işler nedeniyle oluşan yaklaşık 1,5 milyar TL’lik borç gerçeği yatıyor.”

“SİLİVRİ HALKININ KARNI TOK”

“Şimdi çıkıp sosyal medyada grafik paylaşarak ‘müfteri’ naraları atanlar bilsin ki; Silivri halkı bu dili Silivri’nin dışına itti. Bu yalanlara Silivri halkının karnı tok. Borcu düşük gösterip kendini aklamaya çalışan bu tiyatronun izleyicisi yok. Silivri halkı algıyla değil, gerçekle ilgileniyor. Kimin hizmet ettiğini, kimin de nasıl bir borç yükü bıraktığını gayet iyi biliyor.”

“BİZİM ODAĞIMIZ HİZMET”

“Biz işimize bakıyoruz. Polemiğe değil, Silivri’ye hizmete odaklıyız. Biz buradayız. Çünkü bu şehir, hak ettiği şekilde yönetilmeyi fazlasıyla hak ediyor.”