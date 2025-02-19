Başkan Balcıoğlu: Silivri İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile bir toplantı gerçekleşti. Toplantıya CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, belediye başkan yardımcıları, İBB Bürokratları ve birim müdürleri katılım sağladı.

Toplantıda, Silivri'nin mevcut projeleri, belediye hizmetleri ve ilçeye yönelik yatırımlar ele alındı. İlçenin altyapı, ulaşım, çevre düzenlemeleri ve sosyal projeleri gibi konuların masaya yatırıldığı toplantıda, Silivri’nin gelişimine katkı sağlayacak iş birlikleri üzerinde duruldu.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, “İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile ortak projeler geliştirerek, ilçemizin altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemelerinden sosyal projelere kadar her alanda daha da gelişmesini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bize destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışı gerçekleştirilen Kent Lokantasına da değinen Başkan Balcıoğlu, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Kent Lokantası da sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri. Ekrem Başkanımızın öncülüğünde hayata geçirdiğimiz bu proje ile vatandaşlarımıza ekonomik, sağlıklı ve sıcak yemek imkanı sunuyoruz. Silivri’de sosyal dayanışmayı güçlendirecek, her kesime dokunacak projeler üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

