Başkan Balcıoğlu Silivri İtfaiye İstasyonu'nu Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret etti. İtfaiye personelinin sıcak karşılamasından memnuniyetini dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Öncelikle İstanbul İtfaiyesi Silivri Grup Amiri Selim Kingir’e ve tüm ekibe misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

İtfaiyecilerin fedakarlık dolu görevlerine vurgu yapan Başkan Balcıoğlu, "Her koşulda halkımızın güvenliği için canla başla çalışan itfaiyecilerimiz, büyük bir özveriyle hayat kurtarmaya devam ediyor. Yangınlardan doğal afetlere kadar birçok zorlu görevde daima yanımızda olan kahraman itfaiyecilerimize minnettarız. 310 yıllık birikim ve tecrübeyle, toplumumuzun huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm itfaiyecilerimizin İtfaiyecilik Haftası’nı kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



