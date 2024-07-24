Başkan Balcıoğlu, Silivri'nin Tarihi Mirasına Sahip Çıkıyor

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 1898 yılında inşa edilen ve 1935-1985 yılları arasında belediye binası olarak kullanılan tarihi yapıyı inceledi. Bu tarihi yapının, İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesi iş birliğiyle eski yerinde tekrar hayat bulacağı müjdesini veren Başkan Balcıoğlu, bu adımın Silivri'nin tarihi ve kültürel mirasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Başkan Balcıoğlu, yapının iç ve dış düzenlemelerinin kısa sürede sona ereceğini kaydetti. Geçmişle bağın kopmaması gerektiğine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, “Silivri’mizin geçmişine ve kültürel mirasına sahip çıkmak adına çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. 1985 yılında yıkılan bu tarihi yapı, artık yeniden Silivri’mizin gözbebeği olacak. İç ve dış düzenlemeleri kısa süre içerisinde tamamlanacak olan bu binamız, geçmişimizle bağımızı güçlendirecek ve Silivri tarihini yansıtan önemli bir mekân olarak bizlere hizmet edecek" diye konuştu.

Restorasyon sürecinin hızlı bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Tarihimize sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu projeyle sadece bir yapıyı değil, aynı zamanda geçmişimizi ve kültürümüzü yaşatmayı hedefliyoruz. Silivri’mize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.