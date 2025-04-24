Başkan Balcıoğlu: Silivri olarak güçlü bir aileyiz

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 23 Nisan’da 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen depremden sonra yürütülen süreç hakkında açıklama yaptı. Açıklamasında belediye ekiplerinin vatandaşların yanında olduğunu söyleyen Başkan Balcıoğlu, 572 personel ve 160 araçla ilçenin dört bir yanında sahaya indiklerini ifade etti.

Gece boyunca aralıksız yürütülen çalışmalar sonucunda çağrı merkezine ulaşan bin 350 başvurunun 250’sinin resmi ihbar olarak değerlendirildiğini kaydeden Başkan Balcıoğlu, bu ihbarların 32’sinin bina hasarıyla ilgili olduğunu açıkladı.

Yapılan teknik incelemeler neticesinde 1 binanın ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, detaylı incelemelerin devam ettiğini ifade etti. Güvenlik gerekçesiyle 1 caminin tedbiren ibadete kapatıldığını belirten Başkan Balcıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Panik nedeniyle hafif yaralanan 2 vatandaşımıza anında müdahale edildi, sağlık durumları iyi. Barınma hizmetlerimiz kapsamında, 23 vatandaşımız Turizm Otelcilik Uygulama Oteli'ne, 90 vatandaşımız ise SEYKOM’a yerleştirildi. Toplamda 113 hemşehrimiz bu alanlarda konaklamaktadır. Bunun yanında sosyal tesislerimiz, kapalı spor salonlarımız, camilerimiz, cemevlerimiz ve tiyatro salonumuz dahil olmak üzere 21 farklı toplanma alanında yaklaşık 1660 vatandaşımız geçici olarak barınmaktadır.”

Gıda desteğinin depremin ilk saatlerinden bu yana eksiksiz sağlandığının da altını çizen Başkan Balcıoğlu, yaklaşık olarak 50 bin şişe su, 37 bin kek, 25 bin meyve suyu, 21 bin sandviç ve 50 bin kase çorba dağıtımının gerçekleştirilmeye devam ettiğini bildirdi.

Silivri Belediyesi olarak, süreci vatandaşların güvenliği ve huzuru için 7 gün 24 saat esasına göre yönettiklerini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, şunları kaydetti:

“AFAD İl Müdürlüğümüz, Silivri Kaymakamlığımız, Türk Kızılay, sivil toplum kuruluşları ve tüm kamu kurumlarımızla tam bir iş birliği ve dayanışma içinde çalışıyoruz. Silivri olarak güçlü bir aileyiz. Bu zorlu süreci dayanışmayla, sağduyuyla ve hep birlikte en iyi şekilde atlatacağımıza yürekten inanıyorum.”