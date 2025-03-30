Başkan Balcıoğlu, Silivri Ordulular Derneği'ni ziyaret etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bayram ziyaretleri kapsamında Silivri Ordulular Derneği’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Nazik ev sahiplikleri için Silivri Ordulular Derneği Başkanı Yurdal Yalçın’a, yönetim kurulu üyelerine ve Silivri’de yaşayan tüm Ordulu vatandaşlara teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, dernek yöneticiliğinin zor bir görev olduğundan söz etti. Derneğin kapısının sürekli açık olmasının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini dile getiren Başkan Balcıoğlu, Ordulular Derneği’nin tabelanın hakkını veren bir dernek olduğunu söyledi.

Dernek Başkanı Yurdal Yalçın ise, Başkan Balcıoğlu’na teşekkürlerini iletti. Ziyaretten son derece memnun olduğunu vurgulayan Yalçın, Başkan Balcıoğlu ve tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

