Başkan Balcıoğlu, Silivri Öz Zonguldaklılar Derneği İftar Programına Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Öz Zonguldaklılar Derneği iftar programına katılım sağladı. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Balcıoğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Program hakkında konuşan Başkan Balcıoğlu, “Silivri’miz, farklı illerden gelen hemşehrilerimizin kardeşlik içinde yaşadığı, dayanışma ve hoşgörünün hakim olduğu bir ilçe. Bu birlikteliği pekiştiren etkinlikler bizler için büyük önem taşıyor. Birlikte karar alıp birlikte yöneterek tüm hemşehrilerimizin sesine kulak veriyoruz. Silivri için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Balcıoğlu, nazik davetleri için Silivri Öz Zonguldaklılar Derneği Başkanı Özgür İnamoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

