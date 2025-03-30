Başkan Balcıoğlu, Silivri Rizeliler Derneği'ni ziyaret etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle Silivri Rizeliler Derneği’ni ziyaret ederek dernek yönetimi ve vatandaşlarla bayramlaştı. Ev sahiplikleri için yönetim kurulu üyelerine ve Rizeli vatandaşlara teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, dernek yöneticilerinin birlik ve beraberliği destekleme konusunda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Derneğin amacına uygun faaliyetler gerçekleştirdiğinden bahseden Başkan Balcıoğlu, dernek yöneticilerine ve Silivri’de yaşayan tüm Rizelilere teşekkürlerini iletti.

Dernek Başkanı Sinan Abdullah Azder, Başkan Balcıoğlu’na ziyareti için teşekkürlerini iletti. Azder, Başkan Balcıoğlu ve tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.