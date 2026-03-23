Başkan Balcıoğlu, Silivri Rizeliler Derneği'ni ziyaret etti
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kollarıyla birlikte Silivri Rizeliler Derneği’ni ziyaret ederek Rizeli vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayramın birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, “Misafirperverlikleri ve sıcak karşılamaları için Silivri’mizde yaşayan tüm Rizeli hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.