Başkan Balcıoğlu Silivri Sahilinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Vatandaşlarla birebir temas kurarak sohbet eden Başkan Balcıoğlu, onların istek ve önerilerini dinledi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri sahilinde vatandaşlarla bir araya gelerek onların istek ve önerilerini dinledi. Silivri’nin her köşesinde vatandaşlarla buluşmaktan mutluluk duyduğu dile getiren Başkan Balcıoğlu, şehrin geleceğini halkla birlikte inşa etmek için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.

Silivri için çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan “Silivri’mizin her köşesinde kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelmek ve onların fikirlerini dinlemek, bizim için çok önemli. Sahilimiz, halkımızın huzur bulduğu ve keyifli vakit geçirdiği önemli bir alan. Bu güzel ortamda, geleceğimizi daha da güzelleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Hep birlikte Silivri’yi daha ileriye taşıyacağız” dedi.