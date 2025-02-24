Başkan Balcıoğlu, Silivri Sanayi Sitesi Esnafıyla Bir Araya Geldi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Sanayi Sitesi esnafıyla öğle yemeğinde bir araya gelerek sohbet etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Sanayi Sitesi esnafıyla öğle yemeğinde bir araya geldi. Başkan Balcıoğlu, esnafla sohbet ederek, onların taleplerini doğrudan dinledi ve bu taleplere çözüm üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Sanayi esnafının ilçenin ekonomisine katkı sunduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, “Bugün esnafımızla bir araya gelerek sohbet ettik. Güler yüzlü esnaflarımıza sıcak karşılamaları için teşekkür ederim. Silivri’nin kalkınmasında en büyük paylardan biri siz değerli esnafımıza aittir. Üreten, çalışan, emek veren herkesin yanındayız. Belediyemiz olarak, sizlerin daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için çözüm odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.