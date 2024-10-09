Başkan Balcıoğlu Silivri Sanayi Sitesi'nde Esnaflarla Bir Araya Geldi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Sanayi Sitesi’nde esnaflarla bir araya geldi. Sanayi esnafının ilçe ekonomisinin can damarı olduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, Silivri’deki işletmelerin ekonomiye olan katkılarından söz etti. İlçenin farklı mahallelerinde de ziyaretlerde bulunduğunu dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Bugün ilçemizin farklı mahallelerini ziyaret ederek esnafımız ve vatandaşlarımızla birebir iletişime geçtik. Esnafımızın sorunlarını anlamak ve onlara destek olmak bizim önceliğimizdir. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla Silivri’yi hep birlikte yöneteceğiz” dedi.

