Başkan Balcıoğlu Silivri Semt Pazarı'nda Esnaf Ve Vatandaşla Buluştu

Sorun Ve Talepler Yerinde Dinlendi

Pazar alanında esnaf ve hemşehrileriyle birebir sohbet eden Başkan Balcıoğlu, vatandaşların ve pazarcı esnafının talep ve beklentilerini dinledi. İletilen sorunların çözümü için notlar alındığını belirten Balcıoğlu, yerel yönetim olarak çözüm odaklı bir anlayışla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

“İyi Ki Birlikteyiz”

Ziyaret sırasında gösterilen ilgi ve samimiyet için Silivrililere teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, “Pazar ziyaretim esnasında ilgisini ve alakasını benden eksik etmeyen, güzel Silivri’mizin güzel insanlarına yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki birlikteyiz” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Başkan Balcıoğlu’nun semt pazarı ziyareti, esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.