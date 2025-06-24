Başkan Balcıoğlu: Silivri'yi Afetlere Karşı Daha Güvenli Hale Getirmekte Kararlıyız

Sel ve taşkın riski masaya yatırıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül’ün başkanlığında düzenlenen İstanbul Taşkın Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. DSİ, İSKİ, İBB ve ilgili kurumların da yer aldığı toplantıda, İstanbul genelinde olduğu gibi Silivri’de de taşkın ve sel riskine karşı alınması gereken önlemler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Riskli bölgeler için koordinasyon vurgusu

Toplantıda; Altınorak Deresi, Boğluca Deresi, Kula Deresi, Fener, Gümüşyaka ve Kocadere gibi riskli bölgelerde sürdürülen çalışmalar ele alındı. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonla daha etkin sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor.

“Sorumluluklarımızın farkındayız”

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Bora Balcıoğlu, “Silivri’mizi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışıyoruz. Taşkın riski olan bölgelerde yapılan çalışmaları destekliyor, üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek adına kararlılıkla hareket ediyoruz” dedi.