Başkan Balcıoğlu, Silivrili Fenerbahçeliler Derneği Yemeğine Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivrili Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen yemek organizasyonuna katıldı. Etkinlikte, Silivrili Fenerbahçeliler Derneği üyeleriyle sohbet eden Başkan Balcıoğlu, spora olan desteklerinin süreceğini belirtti.

Sporun birlik ve beraberlik duygularını artırdığını vurgulayan Başkan Balcoğlu, “Bu anlamlı organizasyonu düzenleyen Silivrili Fenerbahçeliler Derneği'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Spor sadece bir rekabet değil, aynı zamanda birleştirici bir güçtür. Silivri, farklı kültürlerden ve düşüncelerden insanları bir araya getiren eşsiz bir yer. Bu birlik ve beraberlik duygusunun her zaman devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

