Başkan Balcıoğlu, Sultan Aşkın'ın eleştirilerine yanıt verdi

Silivri Belediyesi Nisan Ayı Belediye Meclisi 7 Nisan’da Başkan Balcıoğlu’nun başkanlığında yapıldı. Başkan Balcıoğlu, mecliste belediyenin borçları olduğunu öne süren ve Ezgi A.Ş hakkında eleştirilerde bulunan Sultan Aşkın’a yanıt verdi.

Aşkın, belediyenin esnaflara borçları olduğunu ve icralar geldiğini öne sürdü. Ayrıca Ezgi A.Ş’nin faaliyet gösterdiği bina hakkında sorular soran Aşkın’a yanıt veren Başkan Balcıoğlu, “Ezgi A.Ş ile ilgili olarak, satış ofisi olarak kullanılan yerler bizim değil, Karayollarına ait bir alan. Bu alan yol kaldığı için Karayolları bizden geri istedi. Bu konuda belediyenin dahili bir durumu yok, ancak daha önce Ezgi A.Ş olarak kullanılmıştı” dedi.

“Aynı şeyleri gündeme getirmekten bıkmadınız mı?”

Söz konusu alanın geçen dönem resmiyete dayanmadan kullanıldığını hatırlatan Başkan Balcıoğlu, “Burası hiçbir şekilde resmiyete dayanmadan kullanılmıştı. Ama şimdi, biz de aynı şekilde mi yapacağız? Bunu mu bekliyorsunuz? Aynı şeyleri gündeme getirmekten bıkmadınız mı?” diye konuştu. Ezgi A.Ş’nin belediye hizmet binasında faaliyet göstermesinin uygun olmadığını dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Bu, özel hukuk tüzel kişisinin belediye binasında yer almasının doğru olmadığı anlamına gelir. Aykırıdır, mevzuata da aykırıdır” ifadelerine yer verdi.

Belediye’ye ait olan fakat atıl durumda olan Kariyer İstihdam ofisinin Ezgi A.Ş’yle birleştirilerek yeniden aktif hale getirileceğini söyleyen Başkan Balcıoğlu, “Bu kapsamda, ofis eğitim faaliyetlerine başlayacak ve hem de hizmet vereceğiz. Bu taşınma, yerleşim ve başvuru konusunda yaşanan zorlukları gidermiş olacağız” diye konuştu.

Belediyenin borçları olduğunu iddiasına da yanıt veren Başkan Balcıoğlu, geçen yönetimin bıraktığı borçları hatırlattı. Geçen dönem belediye yönetiminin esnaf ile çalışmadığını belirten Başkan Balcıoğlu, “Borçlar konusunda ise, giderken bıraktığınız borçlar ortada. Kendi dönemlerinde Silivri esnafı ile çalışmadıkları için Silivri'dekilerin aramaması normal. Silivri'deki esnaf aranmıyor, bu yüzden İstanbul'daki firmalar icra gönderiyor. Bize gelen müteahhitler ve esnaflar ise öyle demiyorlar. Bence önceki yönetim ile görüşün, ardından tekrar bir değerlendirme raporu bekliyorum” ifadelerini kullandı.

