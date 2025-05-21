Başkan Balcıoğlu, Tapu ve Kadastro'nun Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliğine Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 178. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Dijital Dönüşüm Lansman Etkinliği'ne katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, kamu hizmetlerinde dijitalleşmeye yönelik yenilikçi projeler kamuoyuna tanıtıldı.

178 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kuruluş yıld dnümünü, dijital dönüşüm vizyonuyla düzenlenen kapsamlı bir etkinlikle kutladı. Etkinlikte, kurumun kamu hizmetlerinde dijitalleşmeyi esas alan yeni projeleri ve uygulamaları tanıtıldı.

Başkan Balcıoğlu, tapu ve kadastro hizmetlerinde teknolojinin etkin kullanımıyla ilgili gelişmeleri takip etti. Lansmanda sunulan projeler arasında; dijital arşiv sistemleri, yapay zekâ destekli analiz araçları ve vatandaşların hizmete daha kolay erişmesini sağlayacak platformlar dikkat çekti.

Etkinliğe dair değerlendirmede bulunan Başkan Balcıoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün dijitalleşme yönündeki çalışmaları, kamu hizmetlerinin hızlanması ve şeffaflaşması açısından büyük önem taşıyor. Silivri Belediyesi olarak biz de dijital dönüşüm odaklı tüm işbirliklerine açık, vatandaşın yaşamını kolaylaştıran her adımın destekçisiyiz.”