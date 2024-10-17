Başkan Balcıoğlu, TEMAD Silivri Şubesi Başkanı Ramazan Yeter'i Makamında Ağırladı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Silivri Şubesi Başkanı Ramazan Yeter ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı. Başkan Balcıoğlu  ziyaretleri için Başkan Yeter ve Yönetimine teşekkür etti.

Başkan Balcıoğlu, TEMAD Silivri Şubesi Başkanı Ramazan Yeter'i Makamında Ağırladı
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Silivri Şubesi Başkanı Ramazan Yeter ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı. Başkan Balcıoğlu  ziyaretleri için Başkan Yeter ve Yönetimine teşekkür etti.
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Silivri Şubesi Başkanı Ramazan Yeter ve Yönetim Kurulu üyeleri, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Bugün Dünya Astsubaylar Günü vesilesiyle, siz değerli emekli astsubaylarımızın gününü en içten dileklerimle kutlarım. Ülkemize ve milletimize uzun yıllar hizmet eden astsubaylarımız, her zaman onur kaynağımız olmuştur” diyerek desteklerinin her zaman süreceğini belirtti.
Başkan Ramazan Yeter ve yönetim kurulu üyeleri, misafirperverliği için Başkan Balcıoğlu’na teşekkür ederek, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
 

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