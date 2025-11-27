Başkan Balcıoğlu, Thm Ve Tsm Kursiyerleriyle Buluştu

Kültür-sanat faaliyetlerinin ilçedeki en güçlü buluşma alanlarından biri olan kurslarda, vatandaşların hem müzikle iç içe bir eğitim süreci geçirdiği hem de birlik ve dayanışma ortamı oluşturduğu vurgulandı.

Görüşmede kursiyerler ve eğitmenlerle sohbet eden Başkan Balcıoğlu, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Müziğin birleştirici gücünde buluşan tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyor; kültür sanat yolculuğumuzun daha da büyüyerek devam edeceğine inanıyoruz.”

Silivri Belediyesi, kültür-sanat kurslarıyla her yaştan vatandaşa ulaşmaya ve ilçenin sanat iklimini güçlendirmeye devam ediyor.