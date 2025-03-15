Başkan Balcıoğlu Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Silivri Devlet Hastanesi ve Özel Silivri Anadolu Hastanesi’ni ziyaret etti. Belediye personelleri, sağlık çalışanlarına günün anlam ve önemine özel olarak çiçek takdim etti. Başkan Balcıoğlu, sağlık personeliyle bir araya gelerek onların istek ve önerilerini dinledi. Hastalarla da sohbet eden Başkan Balcıoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlk olarak Silivri Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Başkan Balcıoğlu, Başhekim Op. Dr. Mehmet Akif Seylan ve sağlık personelleri ile görüştü. Daha sonra Özel Silivri Anadolu Hastanesi’ni ziyaret eden Başkan Balcıoğlu, Arkaz Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Arkaz, Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Halil Narlı ve görev yapan doktorlarla bir araya geldi.

Öz veriyle çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bizleri sağlığına kavuşturmak adına gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Onların kıymetini her zaman bilmeli, çalışma koşullarını iyileştirmek adına elimizden gelen desteği vermeliyiz. Bu vesileyle, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, tedavi gören tüm hastalarımıza da acil şifalar diliyorum.”