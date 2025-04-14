Başkan Balcıoğlu, Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen'i Ağırladı

Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen, Silivri Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Turgay Sakarya ve yönetim kurulu üyeleri Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür buluşmaların Silivri’de tarımsal üretim ve kooperatifçilik faaliyetlerini güçlendirdiğini vurguladı. Başkan Balcıoğlu, “Nazik ziyaretleri için Trakya Birlik Genel Müdürü Sayın Hakan Çelen’e, Silivri Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanımız Sayın Turgay Sakarya’ya ve değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Bu tür temaslar, ilçemizde tarımın gelişmesine ve üreticilerimizin desteklenmesine önemli katkılar sağlıyor ” dedi.



