Başkan Balcıoğlu, Trakya'nın Ortak Kalkınma Hedefi İçin Çorlu'da

Trakya Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un ev sahipliğinde Çorlu’da gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da katıldığı toplantıda, Trakya bölgesinde sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek projeler ve belediyeler arası iş birliği konuları ele alındı.

Trakya’nın geleceğini şekillendirecek projelerin değerlendirildiği toplantıda, çevre dostu yatırımlar ve altyapı projeleri ön plandaydı. Belediye başkanları, ortak akılla hareket ederek bölge halkının yaşam kalitesini artıracak çalışmalara imza atma kararlılıklarını yineledi.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Başkan Balcıoğlu, “Trakya’da ortak sorunlara ortak çözümler üreten bir yerel yönetim anlayışını hep birlikte hayata geçiriyoruz. Dayanışma, ortak akıl ve iş birliği ile Silivri ve Trakya’yı daha yaşanabilir hale getirmeye kararlıyız ” dedi.