Başkan Balcıoğlu, TÜRAM Lisesi'nin 19 Mayıs Etkinliklerine Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu,TÜRAM'da düzenlenen 19 Mayıs etkinliklerine katılım sağladı. Etkinlikte öğretmenler, öğrenciler ve velilerle bir araya gelen Başkan Balcıoğlu, 19 Mayıs'ın anlam ve önemine dair konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Balcıoğlu konuşmasında, 19 Mayıs’ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda bir milletin bağımsızlık yürüyüşünün simgesi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“19 Mayıs umutsuzlukların direnişi, esaretin özgürlüğe, saltanatın halk egemenliğine dönüştüğü büyük bir yürüyüştür. Bugün burada, bu ülkenin geleceği olan siz değerli gençlerle bir arada olmaktan büyük gurur duyuyorum.”

“Bu okul, 15 yıl önce kurduğumuz bir hayaldi”

TÜRAM Lisesi’nin kuruluş sürecine de değinen Balcıoğlu, o dönemde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını hatırlatarak okulun kurucularından öğretmen Mualla Varlıoğlu ve ekibine teşekkür etti. Bugün gelinen noktada okulun ne kadar önemli bir vizyonu taşıdığını belirten Balcıoğlu, tarımı tanıyan ve üreten gençler yetiştirmenin değerine dikkat çekti.

Gençlere hitaben konuşmasında Atatürk’ün “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” bireyler hedefini hatırlatan Balcıoğlu, özgürlük ve cumhuriyet değerlerinin korunmasının gençlerin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Başkan Balcıoğlu, gençlerin eğitim ve kültürel gelişimini desteklemek amacıyla Silivri Belediyesi olarak çeşitli projeler yürüttüklerini söyledi. Sınav desteklerinden kültür sanat merkezlerine kadar birçok alanda gençlere yönelik yatırımların süreceğini belirtti.

İlçede gençlere yönelik çalışmaların süreceğini dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Gençlik ve Kültür Merkezimizin inşaatı hızla devam ediyor. Artık kültür-sanat için başka ilçelere gitmeye gerek kalmayacak. Bu şehir sizinle güzel, sizin emeğinizle büyüyecek" diye konuştu.