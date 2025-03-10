Başkan Balcıoğlu, TÜRAM Lisesini Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Özel Silivri Tarımsal Üretim Araştırma Merkezi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Balcıoğlu, onların istek ve önerilerini dinledi.

Tarıma verdikleri öneme dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, “Özel Silivri Tarımsal Üretim Araştırma Merkezi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerimizle bir araya geldik. Tarıma büyük önem veriyoruz ve Silivri’mizi tarımın merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte gençlerimizin de tarımsal üretime aktif katılım sağlamasını, tarım teknikleriyle donanımlı bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz” ifadelerine yer verdi.